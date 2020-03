OL – PSG [VU DU STADE] Vivez la demi-finale de Coupe de France en direct live

true

But ! Football Club vous propose un live-texte de la rencontre opposant l’ Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain en demi-finale de Coupe de France.

8e : Enorme situation pour Neymar ! Le Brésilien hérite du cuir seul dans la surface après une jolie feinte de Kylian Mbappé mais il expédie sa frappe dans les nuages.

7e : Frappe enroulée de Léo Dubois. Cela passe à quelques centimètres de la lucarne de Keylor Navas. Début de match débridé.

6e : Réponse directe du PSG sur la contre-attaque. A l’issue d’une remontée de balle bien menée, Neymar obtient un corner. Celui-ci est tiré en retrait pour Kylian Mbappé dont la tentative file vers la lucarne. Anthony Lopes s’envole et claque en corner pour les photographes. Succession de corners. C’était chaud !

5e : Première frappe du match et elle est Lyonnaise. A l’entrée de la surface, Martin Terrier tente sa chance, Idrissa Gueye détourne. Corner. Sur celui-ci, Houssem Aouar parvient à placer sa tête. Ce n’est pas assez appuyé, Keylor Navas capte.

4e : Paris confisque le cuir et Neymar Jr fait déjà des siennes. Au milieu du terrain, le Brésilien passe un petit pont à Moussa Dembélé.

2e : Le PSG met la pression d’entrée. Kylian Mbappé se déporte à gauche et multiplie les centres. La défense lyonnaise se dégage.

Et c’est parti pour cette première demi-finale de Coupe de France saison 2019-2020 !



L’entrée des équipes…

Parce que la diffusion en direct ne rend pas bien sur l’avant-match, nous vous ferons vivre les ambiances et l’hymne en léger différé.

Les Parisiens sont là :



LA STAT : L’OL ET LE PSG GERENT BIEN LES DEMIS

Bilan historique de l’@OL sur les demi-finales en Coupe de France:

-8 qualifications

-3 éliminations Bilan historique du @PSG_inside sur les demi-finales en Coupe de France:

-17 qualifications

-2 éliminations #OLPSG — Stats Foot (@Statsdufoot) March 3, 2020

POINT COMPOS :



Côté OL : Rudi Garcia s’affiche dans un 4-3-3 plutôt audacieux alors qu’on attendait une défense à cinq. Avec Léo Dubois, Marcelo, Jason Denayer et Marçal, c’est la défense type qui est alignée. Au milieu, on retrouve Lucas Tousart, Bruno Guimaraes et Houssem Aouar. Aux avant-postes, le coach rhodanien a décidé de ne pas choisir entre Karl Toko Ekambi et Martin Terrier. Les deux sont alignés aux côtés de Moussa Dembélé.

Côté PSG : Thomas Tuchel a laissé plusieurs cadres sur le banc (Verratti, Di Maria, Bernat). L’Allemand est parti sur un 4-4-2 avec une défense Meunier, Marquinhos (cap.), Kehrer et Kurzawa. Idrissa Gueye et Leandro Parades formeront la doublette de récupérateurs. Devant, les quatre fantastiques désignés sont Neymar, Mbappé, Cavani et Sarabia. Mauro Icardi est encore sur le banc.

L’arbitre du match sera Monsieur Rudi Buquet.

POINT SUPPORTERS :

Contrairement aux deux derniers matches qui ont respectivement draînés 57 000 et 55 000 supporters au stade de Décines, l’OL sera un peu moins soutenu pour ce match face à Paris. En effet, les estimations de ces dernières heures laissaient présager une affluence avoisinant les 35 000 spectateurs (parcage parisien inclus) pour cette affiche. La vente de places de dernière minute à 5€ pourrait néanmoins permettre à l’OL d’atteindre le cap des 40 000 – 45 000 spectateurs. A cette heure, il est difficile de valider ou d’invalider ces prévisions.

Ce qui est sûr en revanche, c’est que les Bad Gones ont appelé hier à la mobilisation pour ce match « face au Qatar Saint-Germain » et que leur tribune sera prête…



Bienvenue sur le site But ! Football Club pour notre live texte du choc OL – PSG en demi-finale de Coupe de France. Coup d'envoi à 21h10.