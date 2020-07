PSG – ASSE (1-0) : les Verts ont remis la zizanie entre Tuchel et son vestiaire

true

L’excellente prestation de l’ASSE en finale de la Coupe de France contre le PSG (0-1) a suffi à mettre le doute dans le vestiaire, qui s’interroge sur la méthode Thomas Tuchel.

Le PSG est déjà dans le doute cet été. Suite à un tacle non maîtrisé de Loïc Perrin sur Kylian Mbappé, le champion du monde s’est écroulé vendredi en finale de la Coupe de France et pourrait ne pas disputer les quarts de finale de la Ligue des champions. Si les avis divergent concernant sa présence contre l’Atalanta Bergame, l’absence du champion du monde serait forcément une mauvaise nouvelle pour Thomas Tuchel.

Ce dernier est déjà dans le vif du sujet suite à la prestation du PSG devant les Verts. Selon Le Parisien, une partie du vestiaire du PSG commencerait à douter de « la patte tactique » du technicien allemand avec cette question : « C’est quoi le plan de jeu ? » Les joueurs regretteraient « des consignes un peu scolaires » qui se reposeraient sur le fait de « donner le ballon aux deux cracks (Neymar et Mbappé), et après on verra. »

Certains joueurs du PSG critiqueraient « le manque de volume aux entrainements » et évoquent aussi des « séances peu intenses, sans assez de pressing. » Idrissa Gueye ferait partie du lot. Par ailleurs, le quotidien francilien ajoute que certains joueurs verraient d’un mauvais oeil la concurrence « tronquée pour beaucoup » en mettant en avant le cas de Pablo Sarabia qui conserve ce statut de joker de luxe. Ou encore celui de Thiago Silva, qui reste capitaine et titulaire bien qu’il soit bientôt en fin de contrat.