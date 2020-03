PSG – ASSE : Caïazzo a une idée derrière la tête pour la finale 

true

Le 25 avril est déjà de l’histoire ancienne pour les Verts. C’est en effet à cette date que l’ASSE devait affronter le PSG en finale de la Coupe de France au Stade de France (21h). Forts d’un solide parcours ponctué par une demie forte en émotions contre le Stade Rennais à Geoffroy-Guichard (2-1), les hommes de Claude Puel ont amplement mérité d’avoir le droit de sauver leur saison.

Celle-ci ne finira-t-elle dans les temps ? « La Ligue 1 reprendra, mais quand ? Même s’il faut jouer cet été, on jouera », déclare Bernard Caïazzo dans La Provence. Avec ces propos, on comprend que le co-président de l’ASSE a vraiment envie de voir la saison se terminer coûte que coûte. Sans parler de la finale de la Coupe de France, qu’il envisage comme un aboutissement.

« Peu importe si la finale est en juillet, il faut la jouer »

« Le plus important est de terminer notre compétition, sinon ce serait un désastre sportif et économique. En particulier, une saison blanche ça voudrait dire pour nous qu’il n’y aurait pas de finale de Coupe de France, poursuit Caïazzo dans les colonnes du Progrès. À mon avis, même en juillet, il faut jouer si on n’a pas pu terminer avant. Peu importe si la finale est en juillet mais il faut la jouer et avec nos supporters. »