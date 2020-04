PSG – ASSE : Rocheteau a déjà choisi son camp pour la finale

true

Passé dans les rangs du PSG et de l’ASSE, Dominique Rocheteau a le cœur qui balance pour la finale de la Coupe de France qui pourrait avoir lieu en juin.

Noël Le Graët souhaite offrir un premier cadeau aux amoureux du football français : démarrer la prochaine saison avec la finale PSG – ASSE en Coupe de France. Le président de la FFF en a fait l’annonce, en donnant les dates du 13 ou du 20 juin pour la tenue d’une rencontre de prestige qui aurait dû avoir lieu sans la crise sanitaire liée au coronavirus.

« C’est la Fédération qui décide, nous n’avons pas à donner notre avis. Nous, on aurait préféré jouer plus tard avec nos supporters. Mais même au mois d’août, nous n’aurons, paraît-il, pas de supporters dans les stades. Donc, on sera bien obligé de jouer selon les directives de la FFF, a glissé Bernard Caïazzo au Progrès. Si la finale ne se joue pas, cela voudra dire que le championnat ne se termine pas. L’OL risquerait alors de prendre la place en Europa League si le classement était arrêté à la fin de la 27e journée. Mais on n’a pas le droit de se plaindre. Je pense aux personnes âgées dans les maisons de retraite qui ne peuvent pas voir la famille. »

« Je suis encore stéphanois »

Passé par le PSG et plus récemment par l’ASSE, Dominique Rocheteau a choisi son camp si le match devait avoir lieu. Il supportera les Verts ! « Remporter une Coupe de France, il n’y a rien de plus beau. C’est mieux qu’un titre de champion qui se gagne sur la durée, a-t-il affirmé dans L’Équipe. Je suis encore stéphanois, même si j’aime beaucoup le PSG, bien sûr. Je viens de repasser dix ans à Saint-Étienne. Surtout, ce que je souhaite de tout cœur, c’est qu’on joue cette finale avec tous les supporters au Stade de France, afin qu’on puisse de nouveau vivre plein d’émotions tous ensemble. »