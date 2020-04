PSG – ASSE : Romeyer prêt à jeter l’éponge en cas de huis clos ?

true

Le co-président de l’ASSE Roland Romeyer ne veut pas mettre de pression pour trouver une date pour la finale de la Coupe de France contre le PSG.

Noël Le Graët souhaite offrir un premier cadeau aux amoureux du football français : démarrer la prochaine saison avec la finale PSG – ASSE en Coupe de France. Le président de la FFF en a fait l’annonce, en donnant les dates du 13 ou du 20 juin pour la tenue d’une rencontre de prestige qui aurait dû avoir lieu sans la crise sanitaire liée au coronavirus.

Bernard Caïazzo, enfin soulagé de l’accord trouvé avec les diffuseurs pour le règlement des droits télé pour la saison en cours, se rangera du côté des instances pour ce match au sommet. De son côté, Roland Romeyer ne veut pas se précipiter mais redoute déjà que celle-ci se joue à huis clos.

« Je crois que je préférerais qu’elle ne se joue pas… »

« Il n’y a pas d’urgence, estime le co-président de l’ASSE dans L’Équipe. L’urgence, c’est la santé. Il ne faudrait pas disputer cette finale n’importe quand et sans public. Car, pour moi, cela n’aurait également pas de sens de la jouer à huis clos. Notre image est étroitement liée à une ferveur populaire qui prend aux tripes et je crois que je préférerais qu’elle ne se joue pas si la présence de nos supporters n’est pas possible. Après, il est hors de question de prendre des risques et les seuls que je veux écouter, ce sont les médecins. On serait super heureux si ce match pouvait avoir lieu car cela signifierait, avant tout, que nous avons fait un grand pas dans la lutte contre le Covid-19. »