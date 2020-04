PSG – ASSE : une finale à huis-clos et une deuxième claque pour les Verts ?

true

Le co-président de l’ASSE Bernard Caïazzo craint que la finale de la Coupe de France se joue à huis-clos en raison du coronavirus.

Bernard Caïazzo a ouvert la boîte de Pandore. En étant l’un des premiers à évoquer l’impact économique de la crise sanitaire, le co-président de l’ASSE ne s’est pas fait que des amis en L1. Pourtant, celui qui porte aussi la casquette du président de Première Ligue pourrait être bientôt taxé d’éclaireur tant ses craintes concernant un mercato rogné se profilent à l’horizon. Aujourd’hui, personne ne peut dire avec certitude quelles seront les dates d’un marché qui pourrait s’étirer jusqu’au 31 décembre !

« On est le seul club français qui n’a pas perdu d’argent depuis dix ans. Mis à part le PSG qui aura plus de facilité que tous les autres clubs, l’ASSE n’est pas plus en difficulté que Nîmes ou Bordeaux. Tout est une question de temps. Maintenant si la crise dure six mois, pas beaucoup en réchapperont, craint le co-président de l’ASSE dans Le Progrès. Les acteurs vont être frileux et les prix vont baisser. Les recettes sont moindres en raison de l’arrêt des compétitions, ce mercato d’été est parti pour être une deuxième claque. Pour les clubs déjà dans le rouge et qui comptent sur le trading de joueurs pour se refaire, ça risque d’être compliqué. On est confronté à un ultra-capitalisme aussi dans le football moderne, avec une course à l’armement. Une piste de travail consisterait à instaurer un salary cap pour les joueurs. Il faudra peut-être en venir à trois ou quatre joueurs sans limite salariale. »

Voici la une du journal L’Équipe ce lundi 6 avril. Le journal > https://t.co/fmp0BE5oAx pic.twitter.com/SohUQ8BGTm — L’ÉQUIPE (@lequipe) April 5, 2020

Le prochain marché des transferts n’est pas la seule piste d’inquiétude de Caïazzo. Le co-président des Verts redoute également que la finale de la Coupe de France, programmée initialement le 25 avril prochain, ne doive se jouer à huis-clos. « La finale de Coupe de France ? Si c’est pour jouer à huis-clos, ça perd 90 % de son intérêt alors que c’est le rêve de tout le peuple vert », a-t-il conclu. Les supporters parisiens et stéphanois ne diront pas le contraire.