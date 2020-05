PSG, OL, ASSE : les finales de Coupes bien parties pour se jouer, les dates connues !

true

D’après le Parisien, la finale de Coupe de la Ligue PSG – OL devrait se jouer le 1er août, suivie de la finale de Coupe de France PSG – ASSE le 8.

Alors que la France se remet timidement en marche après la crise sanitaire du Covid-19 et bien que la LFP et la FFF a annoncé la fin de tous les championnats pour la saison en cours, il est de plus en plus probable que deux matches de la saison 2019-20 se jouent encore : les finales de Coupe.

En effet, désireuses d’éviter de nouveaux recours quant à l’attribution des places européennes, les instances ont bel et bien toujours l’intention de faire disputer PSG – OL (Coupe de la Ligue) et PSG – ASSE (Coupe de France) en août prochain… Dès lors que le gouvernement aura donné son feu vert à la reprise du football à huis clos.

Selon « Le Parisien », la Ligue et la Fédération se seraient entendues pour faire jouer les finales les 1er et 8 août prochain. D’abord la Coupe de la Ligue pour permettre à Lyon de disputer son 8e de finale de Ligue des Champions dans la foulée face à la Juventus. Ensuite la Coupe de France (le PSG ne rentrant en lice qu’en quart de finale de la C1 un peu plus tard que le 8 août). Les deux matches seraient organisé au Stade de France. Ce projet en gestation est toutefois soumis à l’évolution favorable du contexte sanitaire dans l’Hexagone.