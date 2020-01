Résultat Coupe de France : Pau FC 3-2 Girondins de Bordeaux (terminé)

true

Enorme surprise pour ouvrir le bal des 16es de finale de la Coupe de France ! Le Pau FC, pensionnaire de National, vient de sortir les Girondins de Bordeaux (3-2 a.p.). Et le pire, c’est que les Béarnais n’ont pas volé leur qualification, eux qui ont mené tout au long de la partie !

Ils avaient ouvert le score à la 23e minute par Name sur leur premier tir cadré. Les Girondins, qui avaient laissé plusieurs titulaires sur le banc ou à la maison, ont égalisé à la 41e minute par Maja, dont la déviation sur un centre a involontaire lobé le gardien du PFC. Dans la foulée, Pau avait repris l’avantage par Jarju (43e). De Préville avait envoyé les deux équipes en prolongations sur un joli coup franc pleine lucarne à la 81e.

C’est terminé à Pau #PFCFCGB pic.twitter.com/Rbegnj0FR4 — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) 16 janvier 2020

Pendant la majeure partie de la prolongation, il ne s’est rien passé, les vingt-deux acteurs étant fatigués. Mais à la 116e, Pau s’est vu refuser un but pour hors-jeu et, deux minutes, Gueye a inscrit le but vainqueur du PFC, créant la première sensation de la Coupe ! Pour les Girondins, cinq défaites lors des six derniers matches toutes compétitions confondues, l’heure est grave !