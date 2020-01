Résultats Coupe de France : l’ASSE et le RC Strasbourg au rendez-vous des huitièmes !

true

Ce samedi en fin d’après-midi, la hiérarchie a été respectée pour l’ASSE et le RC Strasbourg mais les deux clubs n’ont pas franchement renvoyé la même impression. Si les deux ont été menés, le Racing a su rapidement renverser le score face à Angoulême, pensionnaire de National 2, obtenant un facile succès (1-5).

En l’espace de neuf minutes entre la 34e et la 43e, les Alsaciens ont scoré à quatre reprises par Kevin Zohi, Adrien Thomasson, Jean-Ricner Bellegarde et Alexander Djiku. En deuxième période, Ludovic Ajorque a ajouté un cinquième but sur penalty.

Pour les Verts, en déplacement à Charlety pour y affronter un Paris FC en difficulté en Ligue 2, ce ne fut pas la même musique. D’abord parce que les « pépés » flingueurs parisiens Jérémy Ménez et Jonathan Pitroipa, tous deux buteurs, avaient décidé de compliquer la vie des hommes de Claude Puel. Mais l’ASSE a su réagir pour finalement s’imposer (3-2) grâce à des réalisations de Wahbi Khazri, Charles Abi et Mathieu Debuchy.