Résultats Coupe de France : Rennes rattrapé, prolongations sur tous les terrains !

A l’issue du temps réglementaire, aucune des trois rencontres de 18h30 n’a livré son verdict à l’occasion des huitièmes de finale de la Coupe de France. Le choc entre le SCO Angers et le Stade Rennais tient toutes ses promesses avec déjà six buts inscrits (3-3).

Menant 2-0 puis 3-1 (buts de Lea-Siliki et doublé de Mbaye Niang), les tenants du titre pensaient avoir fait la différence mais Sada Thioub (52e et 85e) puis Stéphane Bahoken sur penalty (89e) ont arraché les prolongations pour les locaux.

Dans les autres matches, les petits poucets font de la résistance. Au Groupama Training Center, Limonest (National 3) amène le Dijon FCO en prolongations (1-1). L’équipe de la banlieue de Lyon a même rêvé six minutes, ouvrant la marque avant l’égalisation de Cadiz (55e). Face à Belfort (National 2), Montpellier n’y arrive pas non plus (0-0). Les Héraultais sont même à dix depuis l’exclusion de leur gardien Geronimo Rulli (94e), contraint de se sacrifier pour éviter un but des amateurs dans le temps additionnel.