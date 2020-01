Coupe de la Ligue : OL 3-1 Stade Brestois (terminé)

true

En dépit d’une petite frayeur entre la 85e minute, quand Samuel Grandsir a réduit la marque pour le Stade Brestois, et la 91e, quand Jean Lucas a inscrit le troisième but, l’Olympique Lyonnais a passé une soirée tranquille et s’est très justement qualifié pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Les Gones démarrent bien l’année avec deux succès dans les Coupes et dix buts inscrits.

Ce soir, ils ont copieusement dominé les Bretons pendant les trois-quarts de la rencontre. Moussa Dembélé a ouvert le score à la 19e minute après une belle ouverture d’Houssem Aouar, qui s’est chargé de doubler la mise à la 55e. Peu avant la pause, le milieu offensif avait trouvé la transversale.

L’OL s’impose 3 à 1 et se qualifie pour les demi-finales de la @CoupeLigueBKT. @MDembele_10, @HoussemAouar et @jeanlucas_08 sont les buteurs. #OLSB29 🔴🔵 Retour de la @Ligue1Conforama ce samedi à Bordeaux (17h30). pic.twitter.com/oC8frW3Tuo — Olympique Lyonnais (@OL) 8 janvier 2020

L’OL est donc dans le dernier carré en plus du Stade de Reims. Les deux autres demi-finalistes seront connus ce soir, le tirage au sort des demies aura lieu demain.