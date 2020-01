Coupe de la Ligue : OL – Stade Brestois, les compos

true

Deuxième quart de finale de la Coupe de la Ligue, le match entre l’Olympique Lyonnais et le Stade Brestois a livré ses compositions d’équipe.

Conscient qu’il s’agit du moyen le plus simple et le plus rapide d’accéder à l’Europe, même si ce n’est que l’Europa League, l’entraîneur de l’OL, Rudi Garcia, a décidé d’envoyer son meilleur onze sur le terrain ce soir pour la réception du Stade Brestois. Seul Anthony Lopes a été préservé, histoire de donner quelques minutes à un Tatarusanu qui pensait être titulaire quand il est arrivé de Nantes l’été dernier. Les Bretons alignent également leur meilleure équipe. Voici les deux compositions.

La composition de notre équipe pour ce quart de finale de @CoupeLigueBKT ! 🔴🔵 #OLSB29 pic.twitter.com/stTPar6a0v — Olympique Lyonnais (@OL) 8 janvier 2020

OL : Tatarusanu – Cornet, Denayer, Andersen, Tete – Aouar, Tousart, Thiago Mendes, Traoré – Terrier, Dembélé

SB : Leon – Belaud, Chardonnet, Bain, Perraud – Mbock, Magnetti, Faussurier, Autret – Grandsir, Mendy