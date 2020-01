PSG : l’armada offensive et une grosse surprise contre l’ASSE ?

true

Le PSG n’a connu aucune difficulté pour composer son ticket pour les 16es de finale de la Coupe de France en écrasant Linas-Montlhery dimanche (6-0). Si Edinson Cavani s’est distingué en claquant un doublé, l’escouade parisienne a rassuré sur son état d’esprit en ce début d’année chargé.

Claude Puel après la victoire 3-0 : « Nous sommes restés concentrés, il le fallait. On débutait bien nos actions en première, il manquait d’allant offensif. » #FCBBASSE pic.twitter.com/Kci8Mn1pUu — Le Progrès – ASSE (@leprogres_asse) January 5, 2020

Thomas Tuchel a d’ailleurs respecté son plan de gestion de ses joueurs et de leur temps de jeu. À la veille de cette reprise officielle, le coach du PSG avait annoncé qu’il avait deux rencontres (hier et mercredi en quarts de finale de la Coupe de la Ligue face à l’ASSE) pour procéder à des ajustements sur l’état de forme de ses hommes.

Rico et la grosse armada contre l’ASSE ?

Neymar, Kylian Mbappé et Mauro Icardi, ménagés en Coupe de France hier, devraient ainsi être de retour contre les Verts au Parc des Princes (21h05). Plus surprenant, Sergio Rico est aussi annoncé titulaire par Tuchel. « Je pense que Sergio Rico continuera de jouer. C’est le plan maintenant. Normalement, on pourra commencer avec tous les gars qui n’ont pas joué ce dimanche », a-t-il glissé hier soir devant la presse. L’entraîneur du PSG s’est aussi dit satisfait pour Cavani, conscient qu’il serait tenté par un départ dès cet hiver à l’Atlético Madrid…