PSG : Reims, Coupe de la Ligue, le cas Cavani… Les vérités de Thomas Tuchel

Le point santé

« Thilo Kehrer et Juan Bernat ne seront pas là demain. Edi n’a pas fait l’entraînement hier, seulement en individuel. Cela me semble trop juste… »

Sur le Stade de Reims

« Ils sont très forts défensivement. Ils n’encaissent pas beaucoup et ont la meilleur défense de L1. C’est difficile de se créer des occasions face à eux mais on va analyser, on va essayer (…) Ce sera un match difficile. Reims a une occasion d’aller en finale, nous aussi. On a perdu deux fois contre eux mais je pense que nous sommes prêts. On veut aussi cette finale ».

Sur le risque d’un départ de Cavani

« J’aime ce groupe avec chaque joueur et on ne veut pas perdre un joueur. Mais je sais que cela peut arriver. Je suis calme. Leonardo vous dit tout. C’est bien. C’est la réalité. Aujourd’hui, Edi est notre joueur, Edi est mon joueur et je suis heureux comme ça. Si les choses changent, on s’adaptera mais, aujourd’hui, il est là ».

Sur le risque de garder un Cavani en plein doute

« C’est toujours comme ça avec les gars qui ont de la qualité, les gars qui sont habitués de jouer tous les trois jours au plus haut niveau comme Edi. C’est évident, il manque de minutes, de rythme, de confiance… C’est important pour un attaquant. Mais, c’est aussi comme ça dans les grands clubs. J’ai conscience que la situation n’est pas facile pour lui. Je peux le comprendre mais je suis très heureux qu’il reste positif, qu’il reste professionnel. Si quelqu’un est blessé, on a un remplaçant extraordinaire (…) Aujourd’hui, il est blessé. Il a un souci au pubis. On ne peut pas lui donner du temps de jeu maintenant avec les coupes (…) Cette saison, il est très souvent blessé. Ce n’est pas de sa faute mais ce n’est pas la notre non plus ».

Sur le rêve de triplé de Kylian Mbappé (C1, Euro, JO)

« (Rires) Oui, c’est un grand objectif. On peut travailler. Ce sont trois grands objectifs. Avec lui, c’est comme ça. Il ne rigole pas. Il y croit vraiment. C’est bien, il a confiance. Il en faut pour atteindre les objectifs. J’espère qu’on lui donnera le premier avec le PSG. Pour les deux autres, c’est avec la France. Ce n’est pas avec moi… (sourire) »