Résultats Coupe de la Ligue : PSG 6-1 ASSE ; LOSC 2-0 Amiens SC (terminé)

Pas de surprise ce soir lors des quarts de finale de la Coupe de la Ligue : le PSG et le LOSC se sont qualifiés pour les demies. Les Parisiens, qui alignaient leur quatuor Di Maria-Neymar-Icardi-Mbappé, ont explosé une équipe bis de Saint-Etienne (6-1) réduite à dix après seulement vingt minutes de jeu.

Un triplé d’Icardi, un but de Neymar, un autre de Mbappé et un c.s.c. de Moulin ont fait de la rencontre un festival au sein duquel Cabaye a sauvé l’honneur des Verts pour ce qui est son premier but stéphanois.

De son côté, le LOSC a mis plus d’une mi-temps avant de prendre la mesure d’Amiénois eux aussi rapidement réduits à dix. Araujo (50e) et Osimhen (58e) ont cependant assuré l’essentiel, à savoir la qualification. Le LOSC, le PSG, l’OL et le Stade de Reims suivront avec attention le tirage au sort des demi-finales, qui aura lieu demain soir.