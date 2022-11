Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

Jouée dans le cadre de la 1ère journée de la phase de groupes de la Coupe du monde (Groupe B), l'affiche Etats-Unis - Pays de Galles sera à suivre en direct à la télévision dès 20:00 sur les chaînes beIN SPORTS 1 et TF1. But Football Club reviendra ensuite en long, en large et en travers sur cette rencontre.