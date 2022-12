Coupe du monde : horaire, chaîne... Tout sur la diffusion de Japon - Espagne

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

La Coupe du monde se poursuit avec le match Japon - Espagne comptant pour la 3ème journée du Groupe E. Un match qu'il sera possible de suivre dès 20:00 en direct sur les chaînes beIN SPORTS 1 et TF1. A l'issue de ce match, But Football Club vous proposera une analyse détaillée de la rencontre.