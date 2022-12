Les chaînes qui diffusent France - Angleterre sont...

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Aujourd'hui (20:00), le choc France - Angleterre est à l'affiche en Coupe du monde (quart de finale). Pour ce "crunch" inédit en Coupe du Monde, nous vous invitons à vous brancher sur les chaînes beIN SPORTS 1 et TF1 pour suivre le match en direct. Pour les autres, il y a toujours moyen de supporter les Bleus dans notre live 100% chauvin estampillé But! Football Club.

Aujourd'hui, la Coupe du monde reprend ses droits avec le match France - Angleterre comptant pour les quarts de finale de la compétition. Un match que vous pourrez suivre en direct sur les chaînes beIN SPORTS 1 et TF1 dès 20:00.