Coups durs à Lens et Lille, Bordeaux vise un buteur de L2, Centonze déjà lâché par Rennes ?

Un premier bon signal de l'UEFA pour le Toulouse FC

Si le Toulouse FC n'est pas encore assuré de pouvoir participer à la prochaine Ligue Europa du fait de la présence du Milan AC, un autre club de la galaxie RedBird Capital Partners, dans une compétition de l'UEFA, cela sent quand même très bon pour le club de Damien Comolli.

En effet, si l'on en croit L'Equipe et alors que le cas du Téfécé devait être étudié le 3 juillet, l'instance européenne a décidé de repousser d'une semaine sa décision. Un bon signal puisque l'UEFA veut donner le temps aux Violets et aux Rossoneri de finir les changements d'organigramme permettant la présence des deux clubs en Europe sans conflit d'intérêts... Si d'aventure Toulouse était interdit de Coupe d'Europe, cela profiterait au LOSC (qui passerait de la Conférence League à la Ligue Europa) et à l'AS Monaco (qui serait en C4) mais on n'en est pas là...

Girondins : Bordeaux déboule pour Franck Magri

Comme révélé par Mohamed Toubache-Ter, les Girondins de Bordeaux ont fait irruption sur le dossier Franck Magri (SC Bastia, 23 ans). Passés sans encombre par le cap de la DNCG grâce à l'augmentation de capital de Gérard Lopez, le club aquitain tente de dépasser le Toulouse FC, en pôle sur le dossier de l'attaquant insulaire. Egalement sur les rangs, l'ESTAC est plus discret.

Ça commence à s’agiter sérieusement du côté de Bastia pr le dossier Magri.



Toulouse tient tjrs la corde & doit formuler une seconde offre.

Troyes est intéressé mais timide.



Mais y’a surtout Bordeaux qui passe à l’action… #SCB #FCGB — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) June 30, 2023

Mais aussi...

LOSC : première offre refusée pour Djiku (RC Strasbourg)

Dans le viseur du LOSC cet été, Alexander Djiku n’est pas encore parti du RC Strasbourg. Selon L’Équipe, BlueCo aimerait lui faire prolonger son contrat et ont ouvert des négociations pour convaincre le défenseur ghanéen (28 ans) de rester. « Lille a dégainé une première proposition... assez éloignée de ce que propose le board strasbourgeois », ajoute Mohamed Toubache-Ter sur Twitter.

RC Lens : le RC Strasbourg retient Habib Diarra

Dans la même veine que pour Djiku, les nouveaux patrons du RC Strasbourg ne veulent absolument pas se séparer d’Habib Diarra, valorisé à 20 M€ minimum. Le milieu de 19 ans a vu la deuxième offre du RC Lens (15 M€), qu’il veut rejoindre, être refusée. Il n’a pas de bon de sortie, au contraire d’Habib Diallo, qui pourrait lui rejoindre la Premier League et y retrouver Jean-Ricner Bellegarde.

Centonze lâché par Rennes ?

Si le nom de Fabien Centonze a été relié au Stade Rennais ces dernières heures, le latéral droit du FC Nantes n’est pas la priorité de Florian Maurice à ce poste cet été. « La priorité de Flo Maurice au poste de latéral droit se trouve aux Pays-bas, assure Mohamed Toubache-Ter sur Twitter. Deux pistes en Scandinavie, aussi. » L’insider n’a pas encore les noms des cibles concernées.

Et enfin...

AS Monaco : Adi Hütter favori sur le banc

Passé par le Red Bull Salzbourg et l’Eintracht Francfort, Adi Hütter serait en passe de devenir le prochain entraîneur de l’AS Monaco. Si une surprise de dernière minute n’est pas à exclure, le technicien allemand est le nouveau favori pour remplacer Philippe Clement sur le banc du club de la Principauté.

OGC Nice : Dolberg enfin proche d’un départ ?

Courtisé par Anderlecht sur ce mercato, Kasper Dolberg ne serait plus très loin de boucler ses valises pour Bruxelles. Selon Sacha Tavolieri, l’OGC Nice a reçu une offre de 5 M€ + 1 pour son attaquant danois, qui devrait s’engager avec le club belge en début de semaine prochaine. Les dirigeants belges doivent régler « l'administratif. » Par ailleurs, Mohamed Toubache-Ter ajoute que le Gym veut impérativement recruter un latéral droit cet été.

Hier, on vous parlait d'une offre du #RSCA envoyée à l'#OGCNice dans les prochaines heures.

Elle est arrivée ce matin:5M€+1M€ en bonus.

Les dirigeants doivent régler 'l'administratif' mais le buteur Danois -en route vers Bruxelles- devrait s'engager début de semaine prochaine. pic.twitter.com/9dpYVdOQvM — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 30, 2023

