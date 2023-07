Coups durs à Nice, Djiku hésite, deux gros départs au Stade Rennais ?

Selon Fabrizio Romano, Manchester United et Newcastle sont très intéressés par Axel Disasi, le défenseur de l'AS Monaco et des Bleus. Aucun des deux clubs anglais n'a cependant formulé une offre à l'ASM jusqu'ici.

Newcastle and Manchester United are both exploring Disasi deal, no bids yet 🇫🇷



Newcastle approached player side this week, expected to make contact with Monaco.



Ten Hag approved Disasi — talks for weeks on player side but still waiting for approach with Monaco.



More to follow. pic.twitter.com/rEJcduUaS0