Digard a un chouchou à Nice, Henry ou un ex du LOSC et de Bordeaux futur coach des Bleues ?

Montpellier : Savanier gracié Téji Savanier ne figure pas dans les sanctions publiées mercredi soir par la commission de discipline de la LFP. Expulsé à Troyes, le meneur de jeu du MHSC était sous le coup d'un sursis et il a été averti à Ajaccio, dimanche dernier. Mais la commission a décidé de ne pas lever son sursis . Ce qui devrait lui permettre de prendre part au prochain déplacement à Marseille, le 31 mars. Stade de Reims : Agbadou de retour contre l’OM ? Absent depuis la réception de Troyes, le 12 février, Emmanuel Agbadou était présent lors de la séance de reprise hier au Stade de Reims. « C’était une reprise en intégré, a fait valoirWilliam Still dans L’Union. À la question si l’Ivoirien, plus aligné depuis le derby victorieux devant Troyes (4-0, 12 février) car touché aux ischios, serait dans le groupe dimanche contre l’OM (20h45), l’entraîneur belge a répondu par un prudent « ce serait peut-être ambitieux. » Pour rappel, le club marnais a porté son impressionnante série d’invincibilité en championnat à 19 rencontres. Angers : Diony, six mois plus tard ​Quasiment six mois après sa rupture des ligaments croisés, Loïs Diony était sur le terrain, mardi, pour poursuivre sa rééducation. 'Il s’est entraîné en marge du groupe, avec le gardien Melvin Zinga, aussi en convalescence, sous les ordres du préparateur physique Jean-Jacques Batoum. Pour autant, son retour à la compétition ne semble pas prévu dans l’immédiat », explique Ouest-France.

OGC Nice : Todibo chouchou de Digard

Possiblement convoqué par Didier Deschamps en équipe de France, Jean-Clair Todibo est le chouchou de Didier Digard, qui s’est pris d’affection pour lui à son arrivée en 2021. « On a tout de suite créé des liens très forts, et il a toujours été très à l’écoute, confie le coach du Gym à L’Équipe. Ça passait par des discussions sur le terrain, en vidéo, un accompagnement au quotidien. J’avais ressenti qu’il en avait besoin et envie. Il voulait faire tomber l’image qui était collée à lui, à juste titre comme il l’a dit. C’est très bien de le reconnaître car c’est le meilleur moyen d'avancer. Il a franchi comme ça les paliers et il est devenu régulier. C’est le plus dur dans le foot. »

LOSC, Girondins : Henry, Gourvennec ou Renard futur coach des Bleues ?

Selon L’Équipe, la FFF aimerait proposer le poste de sélectionneur des Bleues à Thierry Henry, piste qui ne serait encore qu’une hypothèse. On ne sait pas en revanche si l’ancien adjoint de l’ex-sélectionneur de la Belgique Roberto Martinez est réellement intéressé par le poste. Jocelyn Gourvennec, lui, aurait déjà été auditionné par la Fédé hier matin par la commission. L’ancien coach du LOSC et des Girondins de Bordreaux aurait déroulé un projet très détaillé. Son nom s’ajoute à d’autres déjà évoqués, comme Hervé Renard (qui a échangé avec Jean-Michel Aulas), Gérard Prêcheur ou Éric Blahic, déjà passé chez les Bleues en tant qu’adjoint de Diacre (2020-2021) et qui a également été le bras droit de Gourvennec.

