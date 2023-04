Digard fait paniquer le PSG avec Galtier, un chouchou de l’OM à Montpellier, Rennes s'ouvre enfin !

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Clermont : le nouveau Wenger sur le banc ?

Président comblé de Clermont Foot, Ahmet Schaefer sait déjà que son club a assuré son maintien en Ligue 1 ce week-end avec 43 points au compteur. Il est aussi au courant qu’il dispose en Pascal Gastien un entraîneur en or... digne des plus grands. « On est dans la ligne droite finale et le fait qu’on se maintienne mathématiquement n’a aucun rapport avec la prolongation de Pascal Gastien, a-t-il éclairci dans L’Équipe. Pour moi, Pascal peut être le Gérard Houllier, l’Arsène Wenger de notre holding future. On veut qu’il puisse transmettre sa philosophie, sa façon de former les jeunes. Il reste un formateur dans son cœur et dans son âme. Mais c’est à lui de décider, il a sa famille, ses petits-enfants, il a un certain âge (59 ans). Pascal, c’est l’architecte, mais, derrière, il y a aussi le staff sportif. Ils travaillent ensemble depuis des années et se connaissent tous bien. »

SCO Angers : Bouhazama quitte le club

Suspendu le 7 mars pour avoir tenu des propos sexistes, Abdel Bouhazama, qui a entraîné le groupe professionnel d'Angers de novembre 2022 à début mars, a quitté officiellement le SCO, qui l'a annoncé mardi.

Stade Rennais : séance enfin ouverte au public !

Pour la première fois depuis des mois, le Stade Rennais a décidé d'ouvrir une séance d'entraînement au public ! Si Xeka et Meling étaient absents sur la pelouse, les gardiens se sont entraînés de l’autre côté du terrain, sans Steve Mandanda. « Pas de doute, les supporters ont bien reçu le message. Beaucoup de monde déjà au rendez-vous », a tweeté Thomas Rassouli en fin de matinée.

AS Monaco : Disasi, West Ham, Manchester United et l'Inter Milan !

Le journaliste spécialisé dans les transferts Ignazio Genuardi annonce que le défenseur de Monaco Axel Disasi (25 ans) est suivi de très près par West Ham. Mais l'ancien Rémois ambitionne de jouer dans un meilleur club et Manchester United suivrait sa situation. Ekrem Konur ajoute que l'Inter Milan est également intéressé par son profil pour succéder à Milan Skriniar, en partance pour le PSG. Tottenham, Manchester City et Chelsea seraient aussi sur les rangs. Sous contrat jusqu'en 2025, l'international français est coté 25 M€ par Transfermarkt.