Coronavirus : un champion du monde 1966 succombe à l’épidémie

Le coronavirus frappe en Angleterre. Norman Hunter (76 ans), membre de l’équipe anglaise championne du monde en 1966, est décédé ce vendredi des suites du coronavirus. « Il laisse un énorme vide dans la famille de Leeds United. Son héritage ne sera jamais oublié et nos pensées vont à la famille et aux amis de Norman en ces temps très difficiles », peut-on lire dans le communiqué de Leeds United, pour qui il a joué 726 matches. L’homme aux 28 sélections avec les Three Lions était depuis une semaine à l’hôpital après avoir été testé positif.

