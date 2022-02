Doku courtisé, Guion a affiné son onze, l'idole d'Haise joue à Lens, bonne nouvelle au LOSC

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Si cet hiver Newcastle a tout tenté pour attirer Hugo Ekitike (Stade de Reims, 19 ans), ce n'est pas la seule piste L1 pour renforcer son secteur offensif. Si l'on en croit le Chronicle, les Magpies ont également coché le nom de Jérémy Doku (Stade Rennais, 19 ans) sur leurs tablettes. Bien que le Belge vive une saison très compliquée avec de nombreuses blessures, Doku garde une cote importante en Premier League du fait de ses belles rentrées à l'Euro. S'il faudra sans doute un peu plus de 25 M€ pour arracher sa signature, cela n'effraie pas vraiment Newcastle qui rêve de disposer d'un deuxième gros dribbleur dans le couloir en plus du virevoltant Allan Saint-Maximin.

Bordeaux : l’heure des choix pour Guion

En quête de solidité (61 buts encaissés), les Girondins de Bordeaux pourraient revenir à un système à trois défenseurs pour la première de David Guion face à l’AS Monaco (17h). Selon L’Équipe, le Norvégien Stian Gregersen tenait la corde, hier, pour accompagner les deux recrues hivernales Marcelo et Anel Ahmedhodzic. Il n’a plus débuté un match depuis le naufrage des Girondins à Rennes (0-6), le 16 janvier. Victime d’une alerte musculaire à Lens (2-3), dimanche dernier, Alberth Elis ne figure pas dans le groupe. Près de 30 000 supporters sont attendus au Matmut Atlantique. Le président du club Gérard Lopez sera présent.

Angers : Cho enfin présent à Nice

Angers, qui reste sur trois défaites d’affilée en L1, va tenter de se relancer à Nice (15h). En panne devant (4 buts dont 2 penalties sur les cinq derniers matches), la formation de Gérald Baticle devrait troquer son 3-5-2 pour un 3-4-3, avec une animation offensive repensée. Remis de sa blessure au dos, Mohamed-Ali Cho devrait connaître sa première titularisation en 2022 et offrir un peu plus de profondeur au jeu scoïste. Comme la semaine dernière contre le RC Strasbourg (0-1), Thomas Mangani et Vincent Manceau devraient débuter sur le banc.

RC Lens : Haise adoube Sotoca

Mi-attaquant, mi-relayeur harceleur du porteur hier face à l’OL, Florian Sotoca a été déterminant dans la belle prestation du RC Lens à Bollaert (1-1). Franck Haise lui a rendu le plus bel hommage qui soit après la rencontre. « Flo fait partie de ces joueurs offensifs qui ont cette capacité à être au service de l’équipe et, en même temps, d’être très intelligents pour faire les compensations, les équilibres, souligne le coach des Sang et Or. Pour ça aussi, c’est un joueur rare. Il avait fait un très gros match la semaine dernière (3-2 contre Bordeaux), il y avait un petit moment qu’il n’avait pas fait des matches de cette qualité-là. C’est certainement l’un des meilleurs joueurs que j’ai vus, si ce n’est le meilleur. »

LOSC : bonne nouvelle avant Chelsea

Sorti aux alentours de la demi-heure de jeu contre le FC Metz vendredi (0-0), Angel Gomes souffre d’une contracture à un mollet. Selon L’Équipe, la la blessure du Portugais ne revêtait aucun caractère de gravité. Les Lillois prendront la direction de Londres demain matin et s'entraîneront en fin d'après-midi à Stamford Bridge. Quelques doutes subsistent quant au onze susceptible de démarrer mardi contre Chelsea en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h).

