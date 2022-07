Du changement à l’ASSE contre Bordeaux, Favre fatigue déjà les Niçois, une offre à Reims

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Stade de Reims : Majorque fonce sur Predrag Rajkovic

Après Hugo Ekitike, le Stade de Reims pourrait perdre un autre homme fort de son effectif. Selon les informations de “L’Équipe“, Majorque vient de formuler une offre de 2 millions avec bonus pour s’attacher les services du portier serbe Predrag Rajkovic. Une proposition refusée par le club rémois qui attend 4,5 millions d’euros pour laisser partir son gardien, sous contrat jusqu’en juin 2023.

OGC Nice : Clermont insiste pour Da Cunha

Prêté à Clermont l'hiver dernier, Lucas Da Cunha (21 ans), sous contrat jusqu'en 2024 avec l'OGC Nice, fait l'objet d'une cour assidue dun club auvergnat. « Les discussions avaient bien avancé en juin jusqu'au départ du directeur du football, Julien Fournier, du Gym. Mais elles ont repris récemment et pourraient aboutir dans les prochains jours à un transfert définitif de Da Cunha », annonce L'Equipe.

Stade de Reims : Ekitike attend encore son visa au PSG

Hugo Ekitike n’est pas encore avec ses nouveaux coéquipiers du PSG : la recrue parisienne est espérée au Japon d’ici au milieu de semaine, attendant d’obtenir son visa pour rallier Tokyo. Le 18 juillet est férié au pays du Soleil-Levant, qui fêtait le jour de la mer, et les services de l’ambassade à Paris étaient donc fermés hier. Si l’ancien attaquant du Stade de Reims obtient son visa aujourd’hui, il pourrait s’envoler pour le Japon en fin de journée.

Montpellier HSC : Sambia à la Salernitana

Libre de tout contrat après cinq saisons au Montpellier HSC, Junior Sambia a signé un contrat de 4 ans dans la soirée de lundi à mardi avec la Salernitana après une visite médicale réussie. Une information signée Foot Mercato. Le latéral droit rejoint dans le sud de l'Italie un autre défenseur passé par la Ligue 1 et arrivé cet été en provenance du LOSC, Domagoj Bradaric.

OGC Nice : Favre fatigue déjà les Aiglons

Arrivé en remplacement de Christophe Galtier cet été, Lucien Favre a-t-il déjà imposé sa patte ? « Si faire un stage avec Lucien Favre est particulier ? Pas spécialement, affirme Dante dans L’Équipe. La seule chose qui change, c’est qu’il nous fatigue de ballons. Avec lui, c’est ballon, ballon, ballon, ballon… Tu te demandes jusqu’où il va aller. Il veut aussi des courses, c’est sûr, mais le ballon, c’est la chose la plus importante pour lui, et les joueurs aiment. » Le public niçois a hâte de voir ça, lui qui reste sur sa faim avec le jeu déployé la saison dernière.

ASSE - Girondins : l’horaire du match amical décalé

Le site officiel de l’AS Saint-Étienne nous apprend que la rencontre amicale face aux Girondins de Bordeaux, prévue à Vichy mercredi, est décalée d'une heure. Le coup d'envoi aura lieu à 19h et non 18h comme prévu initialement. Pour rappel, il sera retransmis gratuitement sur ASSE TV. IL s’agit de la première sortie estivale des Verts de Laurent Batlles.

Hountondji signe à Angers, le Clermont Foot le tacle !

Le Clermont Foot n'a pas apprécié la signature de son défenseur Cédric Hountondji à Angers, et l'a fait savoir sur ses réseaux sociaux... « Après avoir annoncé à la reprise en juin qu'il resterait au CF63, le joueur a soudainement annoncé qu'il souhaitait irrévocablement rejoindre un autre club, de surcroît concurrent direct dans la lutte pour le maintien, sous l'impulsion d'un intermédiaire organisant ardemment son départ depuis plusieurs semaines, comme il avait déjà essayé de le faire vainement à l'été 2021. Et ce, à trois semaines du premier match de la saison à venir. Néanmoins, le Clermont Foot 63 restera heureux d'avoir contribué à la relance de la carrière de Cédric et le remercie pour ce qu'il a apporté ces trois dernières saisons ».

Jenz (FC Lorient) en route vers le Celtic

Après une saison décevante à Lorient, le défenseur central allemand Moritz Jenz devrait quitter les Merlus pour s'engager au Celtic Glasgow. A 23 ans, il est sous contrat au FCL jusqu'en 2026.

SCO Angers : Chetti a signé

Le latéral gauche algérien Ilyes Chetti (ES Tunis) s'engage avec Angers. Le SCO en a fait l'annonce ce matin. « Ilyes rejoint les Noir et Blanc avec de nouveaux objectifs et un nouveau challenge à relever. Il paraphe alors un contrat de quatre années avec Angers SCO et a hâte de débuter sur les terrains auprès de ses nouveaux coéquipiers », indique un communiqué du club angevin.