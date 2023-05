Du mouvement à Rennes, K. Thuram clarifie son avenir, ça gronde au LOSC pour Cabella et Fonte

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Stade Rennais : un nouveau gardien cet été ? Steve Mandanda, Dogan Alemdar, Romain Salin. Voici les trois noms qui ont assuré les buts rennais cette saison. Si le premier est une valeur sûre, et a encore une ou deux saisons dans les jambes, le deuxième manque encore d’expérience, tandis que le dernier se fait assez vieux. Alors, du changement arrive côté Breton. Ainsi, Florian Maurice aurait émis la volonté de prêter le jeune Alemdar, pour qu’il puisse engranger de l’expérience en tant que numéro 1 le temps d’une saison. Le gardien turc a d’ailleurs déjà montré l’étendue de son talent lors des quelques matchs qu’il a pu jouer durant les deux dernières saisons, mais a également affiché quelques défauts d’inexpérience. Romain Salin n’ayant plus vraiment l’étoffe d’un numéro 2, le Stade Rennais se mettrait ainsi en quête d’un nouveau gardien pour l’été prochain. Selon Mohamed Toubache-Ter, le profil d’un joueur entre 26 et 27 ans serait l’idéal pour le club à l’hermine. Le Stade Rennais souhaiterait prêter son numéro 2 Doğan Alemdar afin qu’il puisse engranger du temps de jeu. (Il compte sur lui en tant que Titulaire après Mandanda)



Le board rennais est à la recherche d’un gardien de 26-27 ans pr seconder Mandanda. #SRFC — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) May 27, 2023

Mais aussi...

LOSC : Létang calme le jeu pour Fonte

José Fonte a-t-il vécu samedi soir sa dernière au stade Pierre- Mauroy, après cinq saisons et 195 matches avec le LOSC ? Les supporters nordistes en avaient bien peur et ils ont scandé le nom du capitaine lorsqu’il a quitté la pelouse, quelques minutes après le succès contre Nantes (2-1). Mais il n’y a pas eu d’hommage officiel, et pour cause : rien n’est encore acté, hormis la volonté du Portugais de continuer ! Alors qu’une rumeur est apparue la semaine dernière dans La Voix du Nord, Olivier Létang s’est expliqué. « Il n’y a pas de décision prise. On s’est vus il y a une dizaine de jours et on a dit qu’on ferait le point à la fin de la saison pour savoir où est-ce que l’on serait et quelle compétition on jouerait l’année prochaine. C’est aussi ce que l’on avait fait il y a deux ans par exemple », a affirmé le président du LOSC dans L’Équipe. Il y a deux ans, la prolongation du « capi » avait en effet été officialisée seulement à la mi-juillet. L’an dernier, en revanche, Fonte avait étendu son bail d’un an un peu plus tôt, et la nouvelle avait été rendue publique à la veille de la dernière journée.

LOSC : Cabella excédé par les Trophées UNFP

Rémy Cabella a poussé un énorme coup de gueule au sujet des Trophées UNFP. Le milieu offensif du LOSC ne comprend pas l'élection de Nuno Mendes comme meilleur espoir de la saison en Ligue 1. « Donc la majorité des joueurs de Ligue 1 ont voté Nuno Mendes meilleur espoir… Bien sûr que c’est un phénomène et qu'il a un potentiel incroyable mais "18 matchs titulaires" cette saison en Ligue 1. Alors que tu as Elye Wahi qui fait une saison incroyable avec 17 buts... », a-t-il rappelé sur Snapchat. À bon entendeur...

Toulouse FC : Spierings au PSV cet été ?

Stijn Spierings a confirmé sa bonne saison dans les rangs du Toulouse FC. Révèle du côté du TFC l’année dernière, le milieu néerlandais de 27 arrive en fin de contrat et partira libre cet été avec déjà des courtisans au portillon. Selon Foot Mercato, son profil plait beaucoup du côté de l’Eredivisie, où il serait en négociations avancées avec le PSV Eindhoven. Par ailleurs, le Téfécé pourrait aussi perdre Rafael Ratao qui a une offre d’Al Wahda aux Emirats.

FC Lorient : Féry raffermit ses ambitions

Maintenu depuis belle lurette, le FC Lorient finit la saison tranquillement mais Loïc Féry en a profité pour raffermir ses ambitions en vue de la saison prochaine. « Notre projet sportif au FC Lorient se fait dans la durée : on ne vient pas au FCL pour une saison : les joueurs arrivés l’an dernier sont donc instransférables - point. Le coach, les dirigeants sont ambitieux. Nous allons continuer à investir dans le groupe cet été pour faire mieux », a affirmé le président des Merlus sur son compte Twitter.

Notre projet sportif au @FCLorient se fait dans la durée: on ne vient pas au #FCL pour 1 saison: les joueurs arrivés l’an dernier sont donc instransférables - point. Le coach, les dirigeants sont ambitieux. Nous allons continuer à investir dans le groupe cet été pour faire mieux — Loic FERY (@LoicFery) May 27, 2023

Et enfin...

AS Monaco : Diatta a ouvert la boîte de Pandore

Krépin Diatta a fait trembler les murs de l’AS Monaco samedi après la défaite devant le Stade Rennais (0-2). « La déception et la honte dominent. C'est normal d'avoir honte. Sinon, cela signifie que le maillot de Monaco n'est pas fait pour toi. Cela fait six matches importants que l'on n'arrive pas à faire la différence, en sachant l'importance de ces matches-là. Si on en perd quatre, comme c'est notre cas, on ne peut pas prétendre à terminer la saison dans le top 4. Ce n'est pas possible, a-t-il tonné. Sur nos six derniers matches, on ne peut pas dire que tout le monde tire dans le même sens. On a tout gâché et abandonné au moment où il ne fallait pas. On avait notre destin entre nos mains et on a tout lâché. Tout gâché. Ne pas être européen serait plus qu'un échec. Je n'ai pas les mots pour l'exprimer. Quoi que l'on dise, on a vraiment baissé les bras. »

Stade de Reims : Munetsi fait sensation aux trophées UNFP

Nommé joueur citoyen pour les causes qu’il défend depuis des années, le milieu de terrain du Stade de Reims a fait sensation hier lors de la cérémonie des trophées UNFP. L’une de ses phrases a fait mouche : « Le foot, ce n’est qu’une carrière. Essayer de changer le monde, c’est toute la vie. »

OGC Nice : Khéphren Thuram clarifie son avenir

Convoité par plusieurs formations au mercato estival, dont le PSG, Khéphren Thuram a été très clair au sujet de son avenir : il veut rester à l’OGC Nice. « Je veux progresser, aller sur le terrain, m’amuser. Pour l’instant, je suis à Nice, ça se passe très bien, j’aime beaucoup le club, donc je me vois encore à Nice. Il y a des bruits, j’entends, mais je suis content à Nice, j’espère grandir avec ce club, a affirmé le milieu des Aiglons lors des Trophées UNFP. J’aimerais qu’il (Didier Digard, ndlr) reste car il a énormément apporté à ce groupe quand il était dans une période difficile. Je ne sais pas si je le lui dis assez mais c’est quelqu’un que je ne remercierai jamais assez. Il m’a beaucoup aidé dans des périodes difficiles dans ma jeune carrière. On a beaucoup travaillé ensemble. Je lui souhaite que du bonheur, à Nice, ou ailleurs. »

Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – du championnat de France.



Bastien Aubert

Rédacteur