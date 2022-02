Ekitike sert le café avant Nantes, le petit secret de Keller, un ancien sur le banc des Girondins ?

Zapping But! Football Club Top 10 : 19 eme journée de Ligue 2 BKT

Angers : Fulgini vers Séville ?

Buteur contre l’OM (2-5), Angelo Fulgini a de fortes chances de quitter Angers lors du mercato estival 2022. Selon todofichajes.com, le directeur sportif du Séville FC, Monchi, pourrait passer à l’offensive pour le milieu offensif du SCO, suivi par plusieurs clubs de L1 ces derniers mois (dont l'OM). Le seul problème pour le club andalou, c'est qu'il y a plusieurs prétendants au joueur. L’opération pourrait se réaliser autour des 12 millions d’euros...

Monaco : Clement savoure la Coupe

Vainqueur du SC Amiens sans coup férir en demi-finales de la Coupe de France hier à Louis II (2-0), l’AS Monaco savoure le moment précis avant la tirage au sort à venir. « Ce sont toujours des matches dangereux, contre des équipes qui n’ont rien à perdre, a Philippe Clement en conférence de presse. Je suis content qu’on ait fait le travail, mais aussi d’avoir pu donner des minutes à des jeunes joueurs comme Maghnes (Akliouche). C’est très important que tout le groupe soit prêt pour le mois suivant… Ça fait trente et un ans que Monaco n’a pas gagné la Coupe de France. C’est un grand défi pour mes joueurs. »

Bordeaux : Poyet et Tholot cités !

Qui sera le prochain entraîneur des Girondins de Bordeaux ? Alors que David Guion était en pole pas plus tard qu’hier, il semblerait que la donne ne soit plus aussi simple ce mercredi. L’Équipe, dans son édition du jour, confirme que David Bellion a gagné du crédit auprès de la direction du FCGB mais qu’il n’est pas la piste n°1. Nicolas Morin donne d’autres indications : « La candidature Gustavo Poyet a été étudiée par les dirigeants bordelais. Son tempérament est considéré comme un atout pour une opération commando. Mais il n’est pas seul en lice », a glissé l'ancien journaliste de France 3 sur Twitter. Girondins4Ever se fait de son côté l’écho d’une rumeur autour de Didier Tholot, en poste à Pau.

Reims : Ekitike sert un café crème

Avant le périlleux déplacement à Nantes dimanche pour le compte de la 24e journée de Ligue 1 (15h) Hugo Ekitike (19 ans) a fait un petit cadeau très intéressé à sa communauté sur Twitter. L’attaquant du Stade de Reims, encore buteur face aux Girondins de Bordeaux à Delaune (5-0), a en effet relayé la séquence « café crème » de Winamax FC autour d’un petite geste technique dont il a le secret. « Cadeau ! », a-t-il glissé avec le sourire. Les Canaris sont prévenus : le jeune crack rémois est en forme.

Montpellier : Mollet rend hommage aux Verts

Battu par l’ASSE samedi à Geoffroy-Guichard dans l’envie (1-3), le Montpellier ne se réfugie derrière aucune excuse pour expliquer sa défaite. Florent Mollet fait partie de ceux qui ont même pris une petite leçon de détermination dans le chaudron stéphanois. « On ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes, on ne peut pas crier sur l’arbitrage comme à Strasbourg, a-t-il évacué sur RMC Sport. On est tombé sur une équipe qui en voulait plus que nous. C‘est mérité pour eux. Saint-Etienne était mal classé mais ils jouaient leur survie. »

Strasbourg : le petit secret de Keller

Dans une entretien très intéressant accordé à Pierre Ménès, sur son blog, Marc Keller a fait quelques confidences savoureuses sur sa situation à la tête du RC Strasbourg. Véritable amoureux du club alsacien, l’intéressé a notamment la chance de pouvoir s’appuyer sur un homme de confiance très compétent au recrutement : Loïc Désiré. « Il faut rappeler que le plus important ce sont les joueurs et l’entraîneur, indique-t-il sans fard. Je trouve qu’on a eu beaucoup de chance depuis des années d’avoir des bonnes personnes et aussi d’avoir un groupe de joueurs de qualité qu’on a essayé d’améliorer avec nos moyens grâce aussi à Loïc Désiré notre responsable du recrutement, qui est à mes côtés depuis 8 ans. Il a réussi à bâtir un bon effectif. Le sportif reste la locomotive de tout. »