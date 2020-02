Equipe de France : le maillot des Bleus pour l’Euro 2020 a fuité

Toujours en avance d’un temps sur la concurrence, le site Footy Headlines a dévoilé le design du maillot de l’équipe de France pour l’Euro 2020. Ça fera plaisir aux puristes : la bande rouge horizontale avec deux autres lignes blanches en dessous fait son grand retour !

Les sites spécialisés parlent d’un hommage à la tunique des Bleus champions du monde 98. Sauf que vu la teinte du bleu, il s’agit davantage d’un clin d’œil au mythique maillot porté par Michel Platini et sa bande lorsqu’ils ont remporté le tout premier titre de l’histoire de l’équipe de France… l’Euro 84.

⚠🇫🇷 UPDATE – LEAKED: Nike France Euro 2020 Home Kit Design to Be Inspired by 1998 Kit? https://t.co/bC6tobhsjY

— Footy Headlines (@Footy_Headlines) February 11, 2020