Equipe de France : les matchs amicaux maintenus mais à huis-clos et à Paris ! (officiel)

Noël Le Graët a communiqué sur les prochains matches amicaux de l’équipe de France face à l’Ukraine et la Finlande. Ils sont pour l’heure maintenus.

Alors que la France commence petit à petit à déployer son plan contre le Coronavirus et que la LFP a annoncé un peu plus tôt dans la journée que toutes les rencontres de Ligue 1 et de Ligue 2 se joueront à huis-clos jusqu’au 15 avril, c’est désormais au tour de la Fédération Française de Football de communiquer sur les deux matches des Bleus de la fin du mois de mars.

Les rencontres opposant la France à l’Ukraine, le 27 mars, et la France à la Finlande, le 31 mars, se joueront bel et bien. Ce sera à huis-clos et au Stade de France. Si le premier des deux matches était effectivement prévu à Saint-Denis, ce n’était pas le cas du match contre les Scandinaves, initialement programmé au Groupama Stadium de Lyon.

« Jouer dans ce stade à huis clos n’avait pas de sens », a expliqué Noël Le Graët. Les joueurs resteront donc à Clairefontaine avec un court déplacement à Saint-Denis à chaque fois…