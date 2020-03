Equipe de France : les nouveaux maillots des Bleus dévoilés

true

Les nouveaux maillots de l’Equipe de France ont fuité sur les réseaux sociaux.

L’Equipe de France devait dévoiler les maillots de sa collection lors de ses matches contre l’Ukraine et la Finlande, le 27 mars et le 31 mars. Ce sera évidemment pour plus tard avec la pause actuelle, le confinement de la population.



Mais la nouvelle collection élaborée par l’équipementier Nike a fuité sur les réseaux sociaux. Elle rend hommage à la Coupe du monde 98. Chacun appréciera selon ses goûts.