Equipe de France : nouveau coup dur pour Kingsley Coman (Bayern)

Le 11 décembre, Kingsley Coman s’est fait une très grosse frayeur lors de la rencontre de Ligue des Champions entre le Bayerne Munich et Tottenham. A vitesse réelle, l’image était très impressionnante et laissait craindre le pire pour le staff bavarois et de l’Equipe de France. Finalement, après examens, il souffrait d’une déchirure de la capsule articulaire du genou l’éloignant des terrains pour trois semaines seulement.

Pourtant, l’international français (22 sélections, 4 buts) n’est toujours pas remis et a dû repousser son retour à la compétition d’un mois supplémentaire. Il manquera donc le stage du Bayern Munich au Qatar.

C’est une mauvaise nouvelle pour lui en vue de l’Euro qui se profile en fin de saison. Même s’il devrait être largement rétabli avant cette échéance importante, il devra surtout retrouver la forme pour le rassemblement du mois de mars avec les Bleus afin de montrer à Didier Deschamps qu’il peut lui faire confiance.