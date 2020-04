Equipe de France : nouvelle révélation sur l’altercation Gourcuff – Ribéry en 2010

true

L’ancien chef de presse de l’équipe de France assure qu’il n’y a jamais eu de violence de Franck Ribéry à l’encontre de Yoann Gourcuff.

L’année 2010 avait été meurtrière pour Yoann Gourcuff. Au top en 2009, quand il avait mené les Girondins de Bordeaux au titre de champion de France, le meneur de jeu a perdu de sa superbe la saison suivante, perdant ses titres en club et se retrouvant empêtré dans différents scandales avec les Bleus. La légende veut que Franck Ribéry, jaloux de son succès, l’ait giflé après un match. Une version démentie par Français Manardo, ancien chef de presse de l’équipe de France, sur RMC.

« Yoann est au top avec Bordeaux à ce moment-là, Raymond Domenech en a fait un titulaire en équipe de France. On l’annonce comme le numéro 10 qui va faire encore plus parler de lui dans les années qui viennent. Mais beaucoup de joueurs se trouent sur ce match contre l’Irlande en barrages et Yoann est un peu plus pointé du doigt. On passe pour des trouillards, on n’a pas su accepter les duels imposés par les Irlandais. Yoann va cristalliser ces critiques et être pointé du doigt par certains coéquipiers, dont Franck. »

« La claque ? Ce sont des conneries. Mais Yoann avait vraiment deux potes à ce moment-là et c’est peut-être trop peu par rapport au rôle que voulait lui faire jouer Raymond : Hugo Lloris et Jérémy Toulalan. C’est un homme réservé, un peu timide et sur la retenue. Il était très absent dans le vestiaire. »