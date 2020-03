Jeux Olympiques : les Olympiades de Tokyo officiellement reportées !

true

Le Comité International Olympique vient d’annoncer que les Jeux Olympiques de Tokyo, prévus cet été, étaient reportés à une date indéterminée.

Les dirigeants du PSG et Noël Le Graët vont pouvoir se parler de nouveau normalement ! Le Comité International Olympique vient d’annoncer que les Jeux Olympiques de cet été, prévus au Japon, étaient reportés en raison de la pandémie de coronavirus qui touche l’ensemble du globe.

Le tournoi de football était un nœud de tension pour le président de la FFF et le club de la capitale depuis que Kylian Mbappé avait fait savoir qu’il aimerait y participer. Le PSG a refusé de libérer ses joueurs car cela leur aurait fait manquer le début du championnat en août et les aurait faits reprendre vers la mi-septembre.

Le comité international olympique a annoncé le report d’un an des Jeux de Tokyo en raison de la crise sanitaire du coronavirus > https://t.co/spFgrT2BWp pic.twitter.com/4PErbAZ8XU — L’ÉQUIPE (@lequipe) March 24, 2020

« Dans les circonstances actuelles, sur la base des informations fournies par l’Organisation mondiale de la santé, le président du CIO et le Premier ministre du Japon ont conclu que les Jeux de la XXXIIe olympiade à Tokyo doivent être reprogrammés à une date au-delà de 2020, mais pas plus tard que l’été 2021, afin de sauvegarder la santé des athlètes et de toutes les personnes impliquées dans les Jeux Olympiques et la communauté internationale », indique le CIO dans un communiqué.