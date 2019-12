PSG, Real Madrid, OL, LOSC : Mbappé oui, Benzema non… Le plan JO 2020 prend forme

true

Kylian Mbappé pourra-t-il disputer les JO avec l’équipe de France U23 ? La question sera débattue en début d’année.

Dans son édition du jour, « L’Equipe » consacre un large focus aux Jeux Olympiques 2020 et aux chances de présence de Kylian Mbappé (PSG) dans le groupe France U23 de Sylvain Ripoll. D’après le quotidien sportif, le sujet de la présence ou non du natif de Bondy à Tokyo sera débattu lors du premier semestre 2020.

Les JO un levier de négociations pour le PSG

La Fédération – qui s’est positionné en faveur de sa présence par le biais de Noël Le Graët – espère que le club de Mbappé le laissera partir. Du côté de Kylian Mbappé, l’intéressé a clairement manifesté (et depuis longtemps) une volonté d’y aller, quelques semaines seulement après l’Euro avec l’équipe de France A. Mais la star de l’équipe de France sera forcément tributaire du choix de son club, la rencontre se jouant hors des dates de la FIFA. Si Leonardo est réticent, le Brésilien pourrait plier, conscient qu’il s’agirait d’une occasion en or (en plus d’un levier de négociation hors pair) pour conserver sa star au PSG une année de plus et le faire prolonger au delà de 2022.

Ntcham, Bamba et Dembélé sur la short-list de Ripoll

Disposant de la possibilité de faire venir trois autres joueurs de plus de 23 ans pour renforcer son groupe, Sylvain Ripoll aurait déjà, selon le quotidien, plusieurs idées en tête. Si Karim Benzema (Real Madrid, 32 ans) ne sera pas appelé (le Breton étant trop proche de Didier Deschamps pour commettre cet impair), ces trois tickets pourraient être offerts à Olivier Ntcham (Celtic Glasgow), Jonathan Bamba (LOSC) et Moussa Dembélé (OL), des joueurs nés en 1996 (donc âgés de 24 ans) mais qui avait disputé des matches lors du cycle précédent des Espoirs.