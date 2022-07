PSG : Rami remet Messi, Neymar et l’OM à leur place !

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Cité du côté de l’ASSE au début du mercato estival, Adil Rami (36 ans) sera bel et bien un joueur de l’ESTAC la saison prochaine. Le champion du monde 2018 a prolongé son contrat d’une saison supplémentaire et repart donc pour un tour en Ligue 1. Au sujet du niveau de la première division, Rami a distillé les bons points et mis un petit tacle à Lionel Messi et Neymar... sur le déclin comme lui.

« Neymar et Messi, je les ai joués quand ils étaient à leur apogée. Et quand j’étais à mon apogée. Ce n’est pas maintenant qu’on a tous 35 ans que je vais les craindre, a-t-il souri au micro de RMC Sport. Tu joues au foot pour rencontrer des joueurs comme ça. Pour moi, c’est un honneur de jouer contre ce type de joueurs. » Interrogé ensuite sur l’OM, qu’il a quitté avec pertes et fracas du temps de la présidence de Jacques-Henri Eyraud, le stoppeur est fan mais n’est pas impressionné.

« Surpris par le départ de Sampaoli ? Non. Par contre, le départ de Steve Mandanda m’a surpris. C’est ce départ qui m’a le plus choqué. Le niveau actuel de l’OM ? Belle saison au niveau du classement. J’ai eu la chance de les jouer à l’aller et au retour. Ils ne m’ont pas plus impressionné que ça. Je suis content pour les joueurs, le club. On va voir ce qu’ils sont capables de faire en Ligue des champions. Je les soutiens toujours mais il leur faut un peu plus de monde, d’expérience. Je trouve qu’il leur manque un peu d’agressivité. »