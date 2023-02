Un Troyen parle du PSG et de l'OM, une fusée a signé à Rennes, Riolo adoube Digard

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

ESTAC : Lopes parle de Vitinha (OM) et Sanches (PSG) Le milieu offensif de Troyes Rony Lopes a accordé une interview au média Eleven, qui diffuse la Ligue 1 au Portugal. Il a notamment parlé de la recrue marseillais Vitinha, arrivée de Braga et auteur d'une première compliquée sous le maillot blanc face à Nice (1-3) : « C’est une excellente signature pour Marseille. J’ai suivi son travail à Braga. Il donne du fil à retordre aux défenseurs et il termine bien. Je pense qu’il a tout pour réussir. J’espère qu’il marquera beaucoup de buts, qu’il jouera beaucoup de minutes et qu’il sera titulaire. J’espère qu’il sera dans le onze de départ mais j’espère qu’il ne marquera pas contre Troyes (rires) ». Lopes a également parlé de la première saison ratée au PSG de Renato Sanches, avec qui il a joué chez les jeunes au Benfica et qui enchaîne les blessures dans la capitale : « C’est triste. Un joueur de sa qualité pourrait atteindre un excellent niveau. Quand vous avez beaucoup de blessures, psychologiquement, c’est compliqué. En plus, c’est musculaire et le joueur ne sait pas pourquoi c’est arrivé. C’est frustrant. Il a beaucoup de qualités et il est encore jeune. S’il arrête cette vague de blessures, il peut atteindre un excellent niveau ». RC Strasbourg : 3 absents de marque à Lille Dimanche à Lille, L’Équipe avance que le RC Strasbourg va récupérer Kevin Gameiro (de retour de suspension) et peut-être Lucas Perrin. Deux bonnes nouvelles parmi d'autres, beaucoup plus mauvaises. Sorti en première période contre Montpellier (2-0, dimanche), le milieu Habib Diarra (mollet) sera arrêté un mois. Touché depuis le 14 janvier à Lyon, le milieu Jean-Ricner Bellegarde devrait reprendre après la trêve internationale de mars, ce qui fera deux mois d'arrêt au total. Enfin, le défenseur central Gerzino Nyamsi (ischios) « en a encore pour trois bonnes semaines », comme l'a regretté l’entraîneur Mathieu Le Scornet dans les DNA. Remplacé à la pause face au MHSC, en raison d'une alerte à une cuisse, le latéral droit Colin Dagba s'est entraîné en solo hier. Il est incertain pour Lille, comme Frédéric Guilbert. Girondins : deux joueurs en moins à Niort Pour le compte de la 23e journée de Ligue 2, les Girondins de Bordeaux se déplaceront à Niort sans deux joueurs. Selon Sud Ouest, Issouf Sissokho, souffrant d'un quadriceps, est forfait tandis que Yoann Barbet est suspendu. Pour le reste, l’effectif de David Guion est au complet. Issouf Sissokho, souffrant d'un quadriceps, est forfait pour le déplacement à Niort. Yoann Barbet est suspendu. Pour le reste, effectif au complet #Girondins — Sud Ouest Girondins (@SO_Girondins) February 9, 2023 Montpellier : la Mosson échappe au pire Hier soir, la commission de discipline a statué sur les incidents survenus le 15 janvier à la Mosson lors du match Montpellier-Nantes (0-3). A cette occasion, les ultras héraultais avaient boycotté le début de la partie, avant d'entrer dans leur tribune en lançant des fumigènes, des bombes agricoles et en brandissant des banderoles insultantes. La partie avait été momentanément interrompue, des sièges avaient été cassés. Pour tout ça, le MHSC a écopé de six matches de huis clos partiel, la tribune des ultras étant fermée pour cette période, et 10.000€ d'amende. Il craignait un huis clos total. Laurent Nicollin, lui, a écopé de deux matches suite à ses propos déplacés avec Stéphane Frappart. Toulouse : Van den Boomen partira libre cet été Auteur d'une nouvelle belle saison avec les Violets, qu'il a rejoint en 2020, le milieu néerlandais Branco van den Boomen (27 ans) ne va pas prolonger son contrat, malgré l'insistance des dirigeants toulousains. Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano, il partira libre en juin et sera l'une des attractions du prochain marché estival. Branco van den Boomen, one to watch in the summer - he’s expected to leave Toulouse as free agent, many clubs are exploring conditions of the deal. 🇳🇱 #transfers



Van den Boomen has 5 goals and 8 assists this season but he’s prepared for next chapter. pic.twitter.com/uQ7uBYao36 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 8, 2023

Stade de Reims : Still se justifie après la polémique

Après le buzz créé autour de Will Still - « On va à Toulouse les fracasser ! » - le Téfécé s’est bien vengé hier en dominant le Stade de Reims en 8es de finale de la Coupe de France (3-1). « Ce n’est pas ce que j’ai dit. Les mots ont été sortis de leur contexte et mal traduits, a-t-il affirmé, hier, après le match. Mais je suis jeune. J’ai fait des erreurs et j’en ferai d’autres. Les médias m’aiment bien. Peu importe le buzz que je pourrais faire, ils seraient contents. Si je disais pomme ou tarte au citron, ce serait dans le journal. Je ne me prends pas la tête. J’en ai parlé avec Philippe Montanier, il a très bien compris. Il savait qu’il n’y avait aucune envie de provocation là-dedans. »

VIDÉO | Aprés #TFCSDR, L’entraîneur du @StadeDeReims Will Still revient sur la « polémique » dans sa causerie après le match à Auxerre : « Les medias m’aiment bien… Je pourrai dire pomme ou tarte au citron, ça serait dans la presse le lendemain… » FBsport pic.twitter.com/dy3aNnYT9E — France Bleu | Stade de Reims (@FBStadedeReims) February 8, 2023

Toulouse FC : Montanier adore Reims

Le brillant succès du Téfécé hier au Stadium a été apprécié par Philippe Montanier. « Je suis ravi de la qualification. Cette Coupe-là fait rêver et on rêve encore », a analysé l'entraîneur toulousain... qui est le seul à avoir battu Reims deux fois cette saison. De quoi aborder le déplacement du 26 février à Auguste-Delaune plutôt sereinement.

AS Monaco : Mitchell sur le départ, Ben Yedder dans la tourmente ?

Arrivé en 2020, le directeur sportif de l’AS Monaco Paul Mitchell, en fin de contrat en juin 2024, a repoussé les différentes offres de prolongation et va quitter l’ASM après l’été 2023. Selon L’Équipe, il a été chargé d’ici à l’automne prochain de trouver son successeur. De son côté, Wissam Ben Yedder fait l’objet de poursuites lancées à son encontre en 2019 par le fisc espagnol. Il risque jusqu'à neuf mois de prison et 150 000 euros d'amende. Sitôt les poursuites lancées à son encontre, l'attaquant international avait tenté de régulariser sa situation en réglant une première somme de 225 323,25 euros, puis une seconde de 51 007,41 euros, ce que le ministère public avait considéré comme insuffisant.

Stade Rennais : une fusée nommée Spence ?

Présent pour présenter ses recrues hivernales, Florian Maurice est revenu sur ses choix opérés durant ce mercato. Et attend notamment beaucoup de Djed Spence. « Ça s’est fait très rapidement. Je suis très content et excité de le voir. C’était une opportunité qui se présentait pour lui et nous, a-t-il affirmé. Il a des qualités de contre-attaquant, de débordement, de centre, une bonne agressivité. Petit à petit aux entraînements, on voit qu’il prend goût à ce que nous souhaitons déployer. Je pense qu’il correspond à ce que l’on cherchait. J’avais déjà identifié Djed depuis quelques semaines déjà. » Le latéral droit de Tottenham, arrivé sans option d’achat, se décrit quant à lui comme « un défenseur très offensif. »

FC Lorient : Féry savoure son Mercato

Loïc Féry, agacé par les nombreuses rumeurs et surpris par les contestations des supporters, a tenu à rappeler avec fermeté qu’il n’avait aucune envie de quitter le FC Lorient. « Il y a un double sentiment qui prédomine : celui qu’il y a eu trop de bruit autour du club, et on n’est pas habitués à cela, et que qualitativement, on est contents de ce qu’on a fait, a-t-il affirmé dans L’Équipe. On a réinvesti plus de 20 M€, c’est beaucoup. Le club sort d’une période très compliquée, avec plus de 20 M€ de résultats négatifs sur les deux exercices liés au Covid. Il a fallu réinjecter du capital, ce que j’ai fait. Et, depuis 6 à 8 mois, je me disais que ce serait confortable de faire venir à mes côtés un actionnaire minoritaire qui ait les poches au moins aussi profondes que les miennes, voire plus dans ce cas précis. Bill Foley a jugé certains autres projets de L1 pas crédibles, celui de Lorient très crédible donc j’en suis fier et honoré. J’ai bien l’intention de faire progresser le club. Je n’ai aucune intention de céder la majorité du FC Lorient dans les années à venir. Il m’est arrivé de mentionner l’objectif de 2026 mais seulement parce que ce sera le centenaire du club. On est dans une problématique de progression, avec de l’ambition. Cette année a été la première où on n’a pas annoncé qu’on voulait jouer le maintien, on a dit qu’on visait le haut du Championnat des douze à quatorze du bas de L1. C’est notre curseur. »

OGC Nice : Riolo adoube Digard

Après avoir pris la succession de Lucien Favre sur le banc de l'OGC Nice, Didier Digard n'en finit plus d'étonner et sort d'une solide victoire à Marseille dimanche en Ligue 1 (3-1). Daniel Riolo n'a ps attendu ce petit exploit pour être emballé par le nouvel entraîneur des Aiglons. « Il s'habille comme ses joueurs, peut-être qu'il parle de la même façon qu'eux et pour l'instant ça colle, a-t-il analysé au micro de RMC Sport. Je trouve que la réflexion est super intéressante sur ce qu'attendent les joueurs aujourd'hui et leur rapport à l'autorité. »

🗣 "Il s'habille comme ses joueurs, peut-être qu'il parle de la même façon qu'eux et pour l'instant ça colle... Je trouve que la réflexion est super intéressante sur ce qu'attendent les joueurs aujourd'hui et leur rapport à l'autorité"



🦅 Daniel Riolo sur la méthode Digard. pic.twitter.com/ACfp09oBVf — After Foot RMC (@AfterRMC) February 7, 2023

Pour résumer Si But! Football Club traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie - moins médiatique - du championnat de France.

Raphaël Nouet

Rédacteur