Manchester United : un ancien de l’OM fait chuter la Juventus et imite Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Le brief d'avant-match : Olympique de Marseille FC Lorient

Maxime Lopez charrie la Juventus en imitant Cristiano Ronaldo ! L’ancien milieu de l’OM a crucifié les Turinois au terme d’un ultime contre avec un subtil ballon piqué à la 90e minute + 5, offrant à Sassuolo un succès de prestige au Juventus Stadium (1-2).

En prime, l’ancien minot de l’OM a célébré façon CR7 avec l’iconique « SIU » de la superstar portugaise pour la plus grande peine des supporters bianconeri qui ont perdu Cristiano Ronaldo, parti à Manchester United cet été. La Juventus est à la traine en ce début de saison avec une 7ème place au classement et seulement 4 victoires en 10 matchs de championnat.

Maxime Lopez with the Cristiano Ronaldo Siiiiuuuuuu last night. pic.twitter.com/TmpY2r5hhA