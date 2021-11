PSG - Mercato : Pochettino sait où il veut entraîner après Paris

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Selon les informations du Telegraph, Mauricio Pochettino, qui est à la tête du Paris Saint-Germain depuis janvier dernier, songerait à revenir en Premier League une fois son aventure au PSG terminée.

L'ancien technicien de Tottenham, qui a prolongé son contrat cet été avec le club de la capitale jusqu'en juin 2023, pourrait alors devenir une option pour Manchester United où Ole Gunnar Solskjaer est sur un siège éjectable depuis plusieurs semaines.

Mauricio Pochettino open to Premier League return - but will timing be right for Man Utd? | @mcgrathmike https://t.co/sAdtn9sFdt