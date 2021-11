PSG - Mercato : Pochettino veut rejoindre CR7, Zidane en pole pour le remplacer ?

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Mauricio Pochettino, sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Paris Saint-Germain, serait la priorité numéro 1 des dirigeants de Manchester United pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer, qui a été limogé ce dimanche de son poste d’entraîneur.

Alors que le journaliste d’ESPN, Mark Ogden, nous apprend que le technicien argentin ne serait pas extrêmement heureux à Paris, le Daily Mail annonce que l’ancien manager de Tottenham voudrait rejoindre Manchester United et quitter le PSG dès maintenant.

De son côté, Zinédine Zidane, libre de tout contrat depuis son départ l'été dernier du Real Madrid, ne serait pas ouvert à l’idée d'entraîner les Red Devils, selon les informations de Goal. La Cadena COPE annonce en revanche que le PSG songe à lui "à court terme". Sera-t-il plus sensible à cette éventualité, lui le Marseillais de naissance ?

