ASSE - INFO BUT ! Mercato : l'agresseur de Wesley Fofana a failli rejoindre les Verts !

A l'instar de Valère Germain, l'ASSE était proche de recruter plusieurs attaquants l'été dernier mais Claude Puel avait refusé leurs venues. C'est notamment le cas du buteur du Qatar Ali Almoez, comme révélé lundi sur notre site, ou de Mbaye Niang. Mais aussi de Fer Nino, le jeune attaquant de Villarreal (21 ans), proposé en prêt par le club espagnol et qui a finalement rejoint Majorque.

En août dernier, Nino s'est « illustré » peu avant de rejoindre Majorque en blessant Wesley Fofana lors d'un match amical entre Villarreal et Leicester, avec un tacle de boucher sur l'ancien stéphanois, victime d'une fracture du péroné.

"At no time was it my intention to harm him."



Villarreal's Fer Nino has apologised for the tackle that left Leicester City defender Wesley Fofana with a broken leg.#lcfc #bbcfootball