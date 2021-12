FC Barcelone – Mercato : Xavi accélère pour Ferran Torres, son plan B a filtré

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

La priorité de Xavi au FC Barcelone pour cet hiver est connue : il s'agit de Ferran Torres, l'attaquant international espagnol de Manchester City. Selon Fabrizio Romano, le Barça pousse pour l'ancien joueur de Valence.

Une offre de 50 M€ a été transmise, insuffisante pour City qui demanderait 10 M€ de plus. Le journaliste italien précise qu'en cas d'échec des négociations, Hakim Ziyech est lui aussi sur les tablettes du club catalan, en plan B. L'ancien joueur de l'Ajax est mécontent de son temps de jeu à Chelsea. A suivre...

Barcelona are pushing on Ferrán Torres deal. He’s the priority - personal terms agreed but it’s still not agreed with Man City [€50m bid, €60m price tag]. Talks on 🇪🇸 #FCB



Barcelona have also Ziyech opened as plan B - he’s an option only in case Ferrán deal won’t be concluded. pic.twitter.com/CvG4aMUSHl