LOSC – Mercato : après Ikoné, un deuxième dossier sensible s'emballe

Si le LOSC s'apprête à perdre Jonathan Ikoné, en partance pour la Fiorentina (D1 italienne), ce n'est pas le seul dossier sensible que va avoir à gérer Olivier Létang cet hiver. Contrairement à l'international français, Sven Botman (22 ans) ne dispose pas de bon de sortie... Ce qui n'empêche pas les clubs de s'exciter le concernant.

Ces dernières heures, du côté des spécialistes italiens du Mercato, ça discute beaucoup du Néerlandais. Nicolo Schira a dégainé en premier, assurant que Frédéric Massara, le directeur sportif du Milan AC, avait amorcé les discussions avec l'agent de Botman et qu'une offre de prêt payant (1-2 M€) avec une option d'achat (25 M€) était dans les tuyaux pour cet hiver. Du côté lillois, on attendrait à minima 30 M€ pour céder l'ancien joueur d'Heerenveen cet hiver.

#ACMilan still working for Sven #Botman : sports director Massara has talked with his agent and #Rossoneri would like to try to sign him from #Lille on loan (€1-2M) with option to buy (€25M). #LOSC ask €30M on a permanent deal to sell the dutch centre-back. #transfers https://t.co/gLg5kQVpLN

Autre salle autre ambiance pour Fabrizio Romano... qui évoque lui la piste Newcastle pour le défenseur hollandais. Désireux de signer deux centraux en janvier, les Magpies ont fait de Sven Botman leur priorité et attendent la réponse des Dogues concernant le prix souhaité cet hiver. S'il convient, une offre pourrait vite tomber.

Newcastle are planning to sign one or two centre backs in January. Dutch defender Sven Botman is still top of the list, waiting for an answer from Lille about final price tag. ⤵️🇳🇱 #NUFC



Newcastle are also looking for a new right back. Work in progress.https://t.co/8KhQjfFUMS