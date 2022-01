PSG, Real Madrid, FC Barcelone - Mercato : Pogba, 2 clubs dont Paris dans la lutte finale !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Si le PSG a les yeux sur Franck Kessié, il les a également sur Paul Pogba. En fin de contrat en juin du côté de Manchester United, le champion du monde 2018 devrait quitter le club anglais où Ralf Rangnick ne le tient pas vraiment en très haute estime.

Alors que le Real Madrid s’est retiré de la course récemment, préférant concentrer ses efforts sur Kylian Mbappé et Erling Haaland cet été, Sport assure que deux clubs sont toujours en course pour s’attacher les services de Pogba : le PSG et la Juventus Turin !

« Pogba peut négocier son futur dès aujourd’hui avec n’importe quelle équipe, rappelle le journal catalan. La Juve et le PSG sont les deux clubs les mieux positionnés pour recruter un joueur qui souhaite retrouver son meilleur niveau... ce qui était précisément le cas lors de son passage à Turin. »

Pour résumer En fin de contrat en juin du côté de Manchester United, Paul Pogba (28 ans) ne devrait pas faire de vieux os sous la coupe de Ralf Rangnick, avec qui le courant passe plus que difficilement. Le PSG veille toujours au grain.

Bastien Aubert

Rédacteur