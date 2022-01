FC Barcelone - Mercato : un proche de Cristiano Ronaldo en cas d'échec avec Erling Haaland ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Erling Haaland est devenu une véritable obsession pour le FC Barcelone. Joan Laporta voit dans le géant norvégien la superstar adéquate pour lancer une nouvelle ère victorieuse chez les Blaugrana. Mais il reste l'inconnue économique. D'ici l'intersaison, les Blaugrana vont devoir réaliser de sacrées économiques pour pouvoir verser les plus de 150 M€ attendus par le Borussia Dortmund pour son joueur.

Du coup, les dirigeants catalans réfléchissent à des plans B. Selon The Sun, l'un d'eux mène à un proche de Cristiano Ronaldo. Il s'agirait de Bruno Fernandes (27 ans), en perte de vitesse depuis que son compatriote a posé ses valises à Manchester United. L'ancien du Sporting avait pourtant réalisé des premiers pas phénoménaux chez les Red Devils. Davantage milieu offensif qu'attaquant, il intéresserait quand même le Barça, en cas d'échec avec Haaland. Mais il reste cher car Transfermarkt situe sa cote à 90 M€...

