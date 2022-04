OGC Nice : après l'épisode Chelsea, Ineos rassure sur son investissement chez les Aiglons

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

S'il tente de racheter Chelsea à Roman Abramovich pour le compte de son groupe Ineos, Jim Ratcliffe n'a pas l'intention de lâcher l'OGC Nice. Conscient que l'annonce d'une offre de 4 milliards de livres pour les Citizens pouvait inquiéter sur la Côte d'Azur, l'Anglais a pris la parole sur le site des Aiglons pour rassurer.

Oui, il y a bien une offre pour le Champion d'Europe en titre mais hors de question de lâcher Nice :

« Ceci ne diminue en rien notre engagement envers le Gym. Je vis à proximité de Nice et je reste totalement immergé et engagé dans le succès du club. Et je suis ravi que, sous la conduite de Christophe, nous ayons atteint la finale de la coupe. J’y serai avec l’ambition que nous soulevions ce trophée. Nous avons fait venir Christophe à l’OGC Nice pour gagner et cet objectif n’a pas changé. Je veux nous voir jouer en coupe d’Europe la saison prochaine, et je peux vous assurer que nous continuerons de prendre soin du club et de son avenir »