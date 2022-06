LOSC - Mercato : Botman invité à mettre la pression pour son avenir

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Les choses commencent à se clarifier pour l'avenir de Sven Botman. On sait que le LOSC attend entre 45 et 50 M€ pour son défenseur central néerlandais de 22 ans, sous contrat jusqu'en 2025. On sait également que l'AC Milan n'en propose que 35 mais qu'il s'est mis d'accord depuis l'hiver dernier avec lui. On sait enfin que Newcastle a fait une nouvelle offre comprise entre 35 et 40 M€. Direction les Magpies, donc, pour l'ancien de l'Ajax Amsterdam ?

Ce n'est pas si simple. Selon le journaliste italien Nicolo Schira, spécialisé dans les transferts, l'AC Milan espère que Botman va prendre position en faveur d'un transfert en Italie. Les dirigeants rossoneri sont persuadés qu'il préférerait jouer en Serie A qu'en Premier League et ils souhaitent donc qu'il mette la pression sur le LOSC. Surtout que les champions d'Italie ne devraient pas aller au-delà des 35 M€. Si Botman préfère réellement le Milan (et donc la Champions League) à Newcastle, il va devoir faire connaître publiquement ses envies !

