PSG, FC Barcelone Mercato : Nuno Mendes vers un bras de fer ?

Alors que le FC Barcelone surveillerait la situation de Nuno Mendes, le Portugais camperait sur ses positions pour prolonger au PSG.

Nuno Mendes voudrait quitter le PSG. C’est l’info révélée vendredi dernier par RMC, qui affirme que le contact est rompu dans les négociations pour la prolongation de contrat du Portugais, entre le PSG et l’entourage du latéral gauche. Alors que son contrat court jusqu’en 2026, Nuno Mendes voudrait quitter la capitale et Manchester United aurait formulé une offre qui ne le laisserait pas indifférent. Le FC Barcelone aurait quant à lui un oeil sur le dossier.

Contact toujours rompu

RMC fait le point sur le dossier et pour l’heure il semblerait que les choses n’auent guère bougé. Le contact serait toujours rompu entre l’entourage du joueur, « très remonté », et la direction. Il y aurait une volonté du clan Nuno Mendes de renégocier les termes de la prolongation, ce que le club n’entend pas de la même manière. La situation n’a pas évolué mais devrait tout de même se débloquer. Reste à savoir si le Portugais compte passer en force ou non pour faire céder le board du club de la capitale. A suivre…