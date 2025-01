Champions League : le PSG renverse City, le Real Madrid explose Salzbourg

Dans cette 7e et avant-dernière journée du tour de Ligue de la Champions League, le PSG a remporté un succès capital sur Manchester City (4-2), après avoir pourtant été mené 2-0.

C’était le match à gagner et le PSG a longtemps cru qu’il allait le perdre. Après avoir vu un but d’Achraf Hakimi annulé par la VAR juste avant la mi-temps, le champion de France s’est retrouvé mené 2-0 après des buts de Jack Grealish (50e) et Erling Haaland (53e). Mais Ousmane Dembélé, qui était remplaçant au coup d’envoi, a réduit la marque à la 56e, inscrivant le 500e but parisien en Coupes d’Europe. Bradley Barcola a égalisé à la 60e avant que Joao Neves ne donne la victoire aux Parisiens à la 78e. Succès confirmé par un quatrième but de Gonçalo Ramos dans les arrêts de jeu. Un succès vital dans la course à la qualification pour les play-offs, qu’il faudra confirmer contre Stuttgart.

De son côté, le Real Madrid n’a pas fait de détails face au Red Bull Salzbourg. Des doublés de Rodrygo et Vinicius Jr ainsi qu’un but plein d’opportunisme de Mbappé ont offert un succès tranquille aux champions d’Europe, qui reviennent à un point de la zone pour la qualification directe pour les 8es de finale.

Voici tous les résultats de la soirée :

Chakhtior Donesk-Brest 2-0

RB Leipzig-Sporting Portugal 2-1

PSG-Manchester City 4-2

Celtic Glasgow-Young Boys Berne 1-0

Real Madrid-Red Bull Salzbourg 5-1

Feyenoord Rotterdam-Bayern Munich 3-0

Sparta Prague-Inter Milan 0-1

Arsenal-Dynamo Zagreb 3-0

AC Milan-Gérone 1-0

