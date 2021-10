OL - Mercato : Memphis Depay regrette-t-il d'avoir rejoint le FC Barcelone ? Il répond !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Arrivé cet été dans les rangs du FC Barcelone, Memphis Depay connaît des débuts loin d'être idylliques. Mais dans un entretien accordé à ESPN, l'attaquant néerlandais a confié ne pas regretter son choix d'avoir rejoint le club blaugrana.

"Comment peut-on me demander si je regrette ? C'est Barcelone. Vous connaissez la grandeur du club et ce que cela signifie pour un joueur d'aller dans une équipe comme celle-ci. Je ne le regretterai jamais", a assuré l'ancien joueur de l'OL avant de s'exprimer sur la situation du Barça. "Tout le monde panique parce que les gens ne sont pas habitués à ça. Ils sont habitués à gagner et à voir du bon football. Mais je ne suis pas inquiet et je suis sûr que les choses vont changer."

.@Memphis da la cara en @espn en un momento raro.



•Contundente: “Queda mucho. Esto es el @FCBarcelona_es . No creo que entiendas lo grande que es este club y lo que significa firmar x un club como éste. Nunca me arrepentiría”



Con @samuelmarsden https://t.co/FFFNCmq1sY — moisESPN (@moillorens) October 5, 2021