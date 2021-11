Real Madrid - Mercato : coup dur pour le PSG, Zidane a l'OM en tête

Zapping But! Football Club Le brief d'avant-match : Olympique de Marseille FC Lorient

Alors que Foot Mercato annonçait la semaine dernière que Zinédine Zidane, libre de tout contrat depuis son départ l'été dernier du Real Madrid, ne serait plus fermé à l'idée d'entrainer le Paris Saint-Germain, le technicien français a déclaré sa flamme à l'Olympique de Marseille.

"Quand j’étais jeune, à 15, 16 ou 17 ans, j’étais en tribunes pour regarder les matchs et comme j’étais footeux, je me disais "un jour pourquoi pas". Mais cela ne s’est pas fait, pour plein de raisons. Cela aurait été quelque chose de fort. Je suis Marseillais, c’est sûr et certain. Même s’il peut se passer beaucoup de choses… Je suis parti très jeune, je ne vis pas ici… Mais je reviens de temps en temps et je sais que je suis Marseillais et que je le resterai à vie", a confié Zizou dans une interview accordée à La Provence.

🔴 Interview - Zinédine Zidane se confie sur sa nouvelle passion : "J'aimerais voir le padel aux JO" #OM

👉 https://t.co/gPhEnDgSKd pic.twitter.com/R6k5aBuRdB — La Provence (@laprovence) October 31, 2021